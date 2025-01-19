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Смартфон Oppo Find N5 появился на «живых» фото

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Смартфон Oppo Find N5, как ожидается, будет выпущен в феврале в Китае и появится на международном рынке под именем OnePlus Open 2. Это будет преемник модели Find N3, выпущенной в 2023 году.

Смартфон Oppo Find N5 появился на "живых" фото

В Сети китайской социальной сети появились фотографии с новинкой, которые раскрывают дизайн. На фото камера расположена в центре с круглым вырезом, а телеобъектив находится в левом верхнем углу.

Ранее в компании подтвердили, что это будет самый тонкий складной телефон в мире, с толщиной менее 9,2 мм в сложенном состоянии и около 4 мм в разложенном.

Смартфон Oppo Find N5 появился на "живых" фото

Изгиб дисплея будет минимальным, а фронтальная камера будет находиться в правом верхнем углу. Телефон будет доступен в белом, черном и других цветах.

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