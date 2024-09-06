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Новое поколение Bluetooth 6.0 получило поиск на расстоянии 200 метров

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Компания Bluetooth Special Interest Group (SIG) анонсировала шестое поколение Bluetooth, которое включает новую функцию Channel Sounding.

Эта функция позволяет определять расстояние между устройствами с высокой точностью, до одного сантиметра, даже на расстоянии до 200 метров. Это новшество будет полезно для поиска потерянных гаджетов, таких, как телефоны и наушники.

В настоящее время аналогичные технологии уже применяются компаниями Google и Apple через сервисы «Локатор» и «Найти устройство».

Например, пользователи iPhone могут находить AirPods или маячки AirTag с точностью до одного метра. Однако в некоторых странах, включая Россию, технологии Ultra Wideband и чип U1 не функционируют из-за ограничений частот.

Bluetooth 6.0 также включает более пяти других улучшений, которые будут интересны производителям, внедряющим Bluetooth в свои продукты. Ожидается, что первые устройства с поддержкой новой версии появятся в 2025 году.

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