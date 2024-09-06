Новое поколение Bluetooth 6.0 получило поиск на расстоянии 200 метров

Компания Bluetooth Special Interest Group (SIG) анонсировала шестое поколение Bluetooth, которое включает новую функцию Channel Sounding.

Эта функция позволяет определять расстояние между устройствами с высокой точностью, до одного сантиметра, даже на расстоянии до 200 метров. Это новшество будет полезно для поиска потерянных гаджетов, таких, как телефоны и наушники.

В настоящее время аналогичные технологии уже применяются компаниями Google и Apple через сервисы «Локатор» и «Найти устройство».

Например, пользователи iPhone могут находить AirPods или маячки AirTag с точностью до одного метра. Однако в некоторых странах, включая Россию, технологии Ultra Wideband и чип U1 не функционируют из-за ограничений частот.

Bluetooth 6.0 также включает более пяти других улучшений, которые будут интересны производителям, внедряющим Bluetooth в свои продукты. Ожидается, что первые устройства с поддержкой новой версии появятся в 2025 году.