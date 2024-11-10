4000-летний медный кинжал найден в пещере в Италии: важная археологическая находка

Недавнее открытие археологами из Университета Ка’ Фоскари в Венеции в пещере Тина Яма на Карстовом плато в Италии стало важным событием для изучения раннего медного и бронзового века. Ученые обнаружили медный кинжал и фрагменты человеческих черепов, которые могут существенно повлиять на реконструкцию истории человеческих поселений и технологий в Европе.

Уникальность находки

Этот медный кинжал, возрастом около 4000 лет, оказался неожиданной находкой для археологов, так как металлические артефакты из той эпохи обычно встречаются в местах поклонения или захоронениях, но не в пещерах. Открытие кинжала в контексте пещеры, которая использовалась для захоронений, удивило исследователей, поскольку такие артефакты редко находят в подобных местах.

Федерико Бернардини, один из руководителей раскопок, поделился впечатлениями о моменте обнаружения: «Когда мы осторожно удалили последние слои почвы, вспышка меди привлекла наше внимание, и мы сразу осознали важность находки». Этот кинжал стал одним из центральных объектов, вокруг которого велись дальнейшие раскопки, которые помогли лучше понять технологический и культурный контекст той эпохи.

Исторический контекст

Пещера Тина Яма, расположенная на границе Италии и Словении, имеет слои, относящиеся к разным историческим периодам, включая поздний медный век (2750-2200 гг. до н. э.) и начало бронзового века (2200-950 гг. до н. э.). Открытие кинжала позволяет археологам глубже изучить изменения в технологическом развитии и культурных практиках этих времён, включая переход от меди к бронзе, а также технологию обработки металлов.

Находки, обнаруженные в пещере, дают ценные данные для понимания социальных, культурных и технологических изменений, происходивших в Европе в это время, включая появление новых технологий обработки металлов, таких как бронза.

Археологический подход

Для более точного анализа, ученые используют новейшие методики, включая фотограмметрию для создания 3D-карт раскопок и тщательное просеивание почвы через сито с ячейками размером 1 мм для сбора максимального количества артефактов и мелких фрагментов.

Загадка каменной конструкции

Одна из самых интересных особенностей пещеры — это каменная конструкция, закрывающая вход в пещеру. Эта структура, вероятно, была построена примерно за 500 лет после того, как кинжал был оставлен в пещере, что ставит интересный вопрос о её назначении. Некоторые археологи предполагают, что она могла быть построена для защиты пещеры от холодного ветра «бора», который сильно влияет на этот регион, особенно зимой. Однако также рассматривается возможность того, что каменная структура была связана с местами захоронений, так как рядом были найдены фрагменты человеческих черепов.

Важность находки

Это открытие играет ключевую роль в изучении технологических и культурных изменений в Европе в конце медного века и начале бронзового века. Исследования продолжаются, и радиоуглеродное датирование поможет точнее определить хронологию захоронений и их связь с каменной конструкцией у входа в пещеру.

Это открытие подтверждает важность археологических раскопок для понимания развития древних цивилизаций, а также помогает раскрыть не только их повседневную жизнь, но и технологические достижения тех времён, которые сильно повлияли на дальнейшее развитие Европы.