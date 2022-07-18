Главная » Новости

В сеть слили цены на новые видеокарты Intel Arc

На чтение 1 мин Просмотров 14 Опубликовано

Intel пока не спешит раскрывать цены на свои видеокарты Arc, но за нее это уже сделали сетевые информаторы.

В сети раскрыли цены на модельный ряд видеокарт Arc. Всего их будет пять, а самая доступная Arc A310, которая на рынке должна конкурировать с GTX 1630 получит ценник менее 100 долларов.

Более дорогой станет Arc A380, которая расположилась в сегменте 100-150 долларов, в этом же ценовом сегменте находится и GTX 1650.

За 150-200 долларов компания Intel ничего не предложит, а вот в следующем ценовом диапазоне уже будет размещена Arc A580, которая на рынке поборется с GeForce RTX 3050.

Модели Intel Arc A750 и Arc A770 расположились в ценовом секторе 300-400 долларов. На картинке можно увидеть также TDP и объём памяти, и стоит обратить внимание, что у старших моделей энергопотребление выше, чем у конкурентов от AMD и Nvidia.

В сеть слили цены на новые видеокарты Intel Arc

Intel
Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.