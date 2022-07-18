В сеть слили цены на новые видеокарты Intel Arc

Intel пока не спешит раскрывать цены на свои видеокарты Arc, но за нее это уже сделали сетевые информаторы.

В сети раскрыли цены на модельный ряд видеокарт Arc. Всего их будет пять, а самая доступная Arc A310, которая на рынке должна конкурировать с GTX 1630 получит ценник менее 100 долларов.

Более дорогой станет Arc A380, которая расположилась в сегменте 100-150 долларов, в этом же ценовом сегменте находится и GTX 1650.

За 150-200 долларов компания Intel ничего не предложит, а вот в следующем ценовом диапазоне уже будет размещена Arc A580, которая на рынке поборется с GeForce RTX 3050.

Модели Intel Arc A750 и Arc A770 расположились в ценовом секторе 300-400 долларов. На картинке можно увидеть также TDP и объём памяти, и стоит обратить внимание, что у старших моделей энергопотребление выше, чем у конкурентов от AMD и Nvidia.