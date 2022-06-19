В США также предложили ввести единый формат зарядки для гаджетов аналогично ЕС

В США выступили с предложением ввести для гаджетов единый стандарт зарядки. Такое предложение уже утверждено в ЕС, и теперь его решили применить в Америке.

Министерство торговли США от сенаторов страны получило предложение ввести единый стандарт зарядки для цифровых устройств.

В качестве универсального разъема предлагается перейти на USB-C, такой же разъем уже утвердили в Европе.

Стоит отметить, что многие производители уже давно стремятся использовать только USB-C, на него постепенно переходит и Apple.

При этом «яблочный» производитель до сих пор в своих смартфонах использует Lightning, а вот в iPad и MacBook можно встретить USB-C.

По слухам, Lightning будет в iPhone 14, а вот в iPhone 15 уже встроят USB-C.