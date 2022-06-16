Дочерняя компания Honda будет выпускать трёхколёсные электросамокаты с запасом хода 30 км

Honda выходит на рынок электрических самокатов, автопроизводитель разработал трехколесную модель с запасом хода до 30 км.

В Японии дочерняя компания Honda – Striemo представила трехколесный самокат со съемным аккумулятором. Разработчики решили использовать трехколесную конструкцию, так как она очень безопасна и устойчива на любой скорости.

Вес самоката составляет 20 кг, транспортное средство может разгонятся до 25 км/ч, а аккумулятор может обеспечить запас хода до 30 км. Для полной зарядки самоката Striemo нужно 3,5 часа.

Striemo в Японии начнет продажи своего первого электрического самоката в конце текущего года, на других рынках он появится в следующем году.

Стоимость новинки пока не называют, но есть информация что первые 300 самокатов будут проданы через интернет по цене 1900 долларов.