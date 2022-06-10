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Windows 11 22H2 случайно оказалась доступна пользователям неподдерживаемых компьютеров

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Microsoft допустила большую ошибку и открыла для всех участников канала Release Preview обновление ОС до Windows 11 22H2.
Данная сборка предназначена только для поддерживаемых компьютеров, даже если на нем есть учетная запись участника программы тестирования Windows Insider.

Но из-за ошибки раннюю сборку можно было установить на любой компьютер, причем этом у некоторых это произошло автоматически.

Microsoft быстро заметила ошибку и удалила со своих серверов обновление для неподдерживаемого оборудования.

После допущенной ошибки в Microsoft извинились перед участниками тестирования и поспешили объяснить, что не собираются менять требования для Windows 11.

Windows 11 22H2 для всех пользователей станет доступна только осенью.

Windows 11 22H2
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