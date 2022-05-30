Компания Realme готовит к выходу дешёвый смартфон C30 стоимостью 90 долларов

Realme готовит к выходу очень дешевый смартфон, по слухам его цене составит всего 90 долларов.

Китайская компания выпустит на рынок самый дешевый смартфон в линейке, который выйдет в продажу под названием Realme C30.

В этом смартфоне установят 6,6-дюймовый экран с разрешением Full HD+ и 13 мп основную камеру. В основе аппарата будет лежать дешевый процессор от компании Unisoc.

Фронтальная камера у Realme C30 будет на 5 Мп. Питание бюджетному устройству обеспечит аккумулятор на 5000 мАч с возможностью зарядки блоком питания мощностью 10 Вт.

Базовая версия получит 2/32 ГБ памяти, будет также доступен вариант 3/64 ГБ.

В Индии смартфон поступит в продажу в ближайшее время в черном, синем и зеленом цвете.