Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M13 получил 50-мегапиксельную камеру

Samsung показала новую модель бюджетного смартфона, которая на рынке будет предлагаться не дороже 200 евро.

Корейский производитель на своем сайте опубликовал данные о Galaxy M13.

В этом смартфоне установлен процессор Exynos 850 и 4 ГБ оперативной памяти. Будет доступно две версии — с 64 и 128 ГБ постоянной памяти.

В бюджетном смартфоне на тыльной стороне размещена тройная камера с основным датчиком на 50 Мп, который дополнили еще модулями на 5 и 2 Мп. На фронтальной панели установлен 8 Мп элемент.

В Galaxy M13 для бесконтактной оплаты и работы с метками есть NFC, а среди беспроводных модулей еще есть Bluetooth 5.0 и Wi-Fi пятого поколения.

Не забыл производитель и стандартный разъем для наушников. Питание устройства обеспечивает аккумулятор на 5000 мАч, его можно заряжать через USB-C блоком питания мощностью 15 Вт.

Сканер отпечатка пальца в смартфоне находится на боковой грани. Цены на Galaxy M13 пока не раскрывают, но сетевые информаторы утверждают, что в Европе аппарат будет стоит не более 200 евро.