Seagate выпустила новые уникальные внешние накопители в стиле «Звездных войн»

День «Звездных войн» традиционно отмечается 4 мая, и в честь этого мероприятия Seagate показала новую серию портативных внешних жестких дисков.

Выпущенные модели Grogu Special Edition FireCuda, The Mandalorian Special Edition FireCuda и Boba Fett Special Edition FireCuda отличаются изображением на верхней панели. Все внешние диски получили подсветку в нижней части.

Объем дисков 2 ТБ, а для передачи информации используется USB 3.2 Gen 1.

Новинки совместимы с операционными системами Windows и macOS, а также консолями PlayStation и Xbox. В России внешние накопители будут предлагаться по цене 10 399 рублей.