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Seagate выпустила новые уникальные внешние накопители в стиле «Звездных войн»

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День «Звездных войн» традиционно отмечается 4 мая, и в честь этого мероприятия Seagate показала новую серию портативных внешних жестких дисков.
Выпущенные модели Grogu Special Edition FireCuda, The Mandalorian Special Edition FireCuda и Boba Fett Special Edition FireCuda отличаются изображением на верхней панели. Все внешние диски получили подсветку в нижней части.

Объем дисков 2 ТБ, а для передачи информации используется USB 3.2 Gen 1.

Новинки совместимы с операционными системами Windows и macOS, а также консолями PlayStation и Xbox. В России внешние накопители будут предлагаться по цене 10 399 рублей.

Seagate выпустила новые уникальные внешние накопители в стиле «Звездных войн» Seagate выпустила новые уникальные внешние накопители в стиле «Звездных войн»

Seagate
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