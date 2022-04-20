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Компания Sony больше не отправляет коды авторизации PlayStation на российские номера

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Вход в аккаунт двухфакторной аутентификацией в PSN сейчас плохо работает, пользователи жалуются на проблемы при попытке авторизоваться в сервисе.
Перед этим появилась информация, что Sony перестала отправлять SMS, но эта информация не подтвердилась. Как оказалось уже несколько дней наблюдаются проблемы с отправкой кодов на телефоны.

Порой нужно делать повторные запросы, и не один, чтобы пришло сообщение.

Некоторые решили воспользоваться входом через резервные коды, а для этого нужно зайти в настройки, выбрать пункт Пользователи и учётные записи, после чего перейти в раздел «Безопасность, и в нем уже найти Резервные коды.

Но чтобы перейти к такому шагу, в приложении PS App или на сайте PSN надо выбрать «Не удаётся получить код» и далее перейти в «Вход в сеть с помощью резервного кода».

Еще вариантом будет звонок в техническую поддержку и там уже попросить отключить двухфакторную аутентификацию.

Sony
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