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Компания Vivo представила флагманский камерофон Vivo X Note 2022 года

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Официальная презентация Vivo X Note состоится 11 апреля, пока китайский производитель раскрыл только внешность устройства.

Vivo в социальной сети Weibo показала фотографии флагманского смартфона Vivo X Note с 7-дюймовым экраном.

Аппарат на рынке будет конкурировать с Galaxy S22 Ultra от компании Samsung. Известно, что в смартфоне установят OLED Samsung E5 с разрешением QHD и частотой обновления 120 Гц.

В основе смартфона будет лежать процессор Snapdragon 8 Gen 1 и как минимум 12 ГБ оперативной памяти. Задняя панель Vivo X Note получит оформление под кожу, главный датчик изображения в блоке камеры будет на 50 Мп Samsung GN1.

Компания Vivo представила флагманский камерофон Vivo X Note 2022 года

Также камера получит сенсор Sony IMX598 на 48 Мп, который объединят со сверхширокоугольным объективом.

В смартфоне также установят 12 Мп Sony IMX663 с портретным объективом и 8 Мп датчик изображения OmniVision OV08A10 с телеобъективом, который обеспечит 5-кратный зум.

Компания Vivo представила флагманский камерофон Vivo X Note 2022 года
Ранее сообщалось, что в Vivo X Note установят аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 80 Вт.

На китайском рынке версия 12/256 ГБ будет стоить 1400 долларов, а за 512 ГБ памяти уже придется заплатить 1570 долларов.

Vivo Vivo X Note
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