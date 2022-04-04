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Смартфон Realme 9 4G первым в мире получит камеру на базе сенсора Samsung ISOCELL HM6

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7 апреля компания Realme представит смартфон Realme 9 4G, презентация недорого аппарата состоится в Индии. Стоит отметить, что для Realme индийский рынок является самым важным.

На 7 апреля Realme наметила большую презентацию. В этот день в Индии будет представлен не только Realme 9 4G, но также Realme 9 4G.

Уже известно, что в бюджетном смартфоне будет Samsung ISOCELL HM6 разрешением 108 Мп, а это недорогой фотодатчик, который пока не устанавливался в серийных смартфонах.

В аппарате также будет Super AMOLED экран с частотой обновления 90 Гц и 6 ГБ оперативной памяти. Смартфону еще приписывают аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

Realme Realme 9 4G
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