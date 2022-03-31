Компания Nubia представила новый смартфон Nubia Red Magic 7 Pro Transparent Edition

Nubia показала начинку смартфона Nubia Red Magic 7 через заднюю прозрачную панель.

Компания выпустила специальную серию Nubia Red Magic 7 Pro Transparent Edition, а это дизайнерская версия аппарата, в которой установили прозрачную заднюю панель и она позволяет увидеть всю начинку.

Новинка получила 1 ТБ памяти и 18 ГБ ОЗУ. В основе предоставленного Nubia Red Magic 7 Pro лежит процессор Snapdragon 8 Gen 1.

Помимо необычной внешности Nubia Red Magic 7 Pro Transparent Edition порадует пользователя еще 6,8-дюймовым экраном с разрешением 1080х2400 пикселей.

Эта панель поддерживает 144 Гц. Под экраном смартфона находится 16 Мп камера, а на тыльной стороне установлена тройная камера с датчиками изображения 64, 8 и 2 Мп.

Питает устройство аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 135 Вт, которая позволяет зарядить смартфон всего за 15 минут.

В Nubia Red Magic 7 Pro Transparent Edition также есть четыре динамика и фирменная система охлаждения ICE magic.