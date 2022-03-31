Главная » Новости

ASRock выпустила майнинговую ферму на бракованных чипах от консоли PlayStation 5

На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

Бракованным чипам для PlayStation 5 нашли применение, из них решили делать фермы, причем это предложила ASRock.
AMD чипы APU от PlayStation 5, которые не прошли тестов, решила приспособить для ПК. В них отключили GPU и запустили в продажу под названием AMD 4700S.

Но как оказалось APU для консоли еще можно приспособить для майнинга. ASRock на базе 12 процессоров с графическим ядром выпустила систему ASRock BC250.

Все подробности фермы не раскрываются, но указано, что производительность всей платформы составляет 610 MH/s.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.