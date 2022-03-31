ASRock выпустила майнинговую ферму на бракованных чипах от консоли PlayStation 5

Бракованным чипам для PlayStation 5 нашли применение, из них решили делать фермы, причем это предложила ASRock.

AMD чипы APU от PlayStation 5, которые не прошли тестов, решила приспособить для ПК. В них отключили GPU и запустили в продажу под названием AMD 4700S.

Но как оказалось APU для консоли еще можно приспособить для майнинга. ASRock на базе 12 процессоров с графическим ядром выпустила систему ASRock BC250.

Все подробности фермы не раскрываются, но указано, что производительность всей платформы составляет 610 MH/s.