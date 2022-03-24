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Роскомнадзор ограничил доступ к News.Google на территории РФ

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Роскомнадзор не стал блокировать YouTube несмотря на все слухи, причем изначально сообщалось, что его могут заблокировать, но после появилось опровержение этой информации.
При этом Роскомнадзор решил начать с блокировки сервиса «Google Новости».

«На основании требования Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-сервису News.Google на территории страны. Упомянутый американский новостной интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины», цитирует сообщение Роскомнадзора ТАСС.

Ранее появилась информация, что американская компания Google начала вывозить своих сотрудников из московского офиса, все они покинули РФ.

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