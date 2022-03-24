Роскомнадзор ограничил доступ к News.Google на территории РФ

Роскомнадзор не стал блокировать YouTube несмотря на все слухи, причем изначально сообщалось, что его могут заблокировать, но после появилось опровержение этой информации.

При этом Роскомнадзор решил начать с блокировки сервиса «Google Новости».

«На основании требования Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-сервису News.Google на территории страны. Упомянутый американский новостной интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины», цитирует сообщение Роскомнадзора ТАСС.

Ранее появилась информация, что американская компания Google начала вывозить своих сотрудников из московского офиса, все они покинули РФ.