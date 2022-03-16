Компания Realme опубликовала изображения нового смартфона Realme GT Neo 3

Realme начала готовить своих поклонников к новой модели смартфона с очень быстрой зарядкой.

Накануне китайский производитель опубликовал официальные изображения Realme GT Neo 3, который по заявлению компании получит быструю зарядку на 150 Вт.

Realme GT Neo 3 получит «спортивный» дизайн. Компания решила на задней панели нанести две широкие полоски как на спортивных автомобилях.

Известно, что Realme GT Neo 3 получит процессор MediaTekDimensity 8100, AMOLED экран диагональю 6,7-дюйма и до 12 ГБ памяти.

Основная камера смартфона будет состоять из трех объективов – 50, 8 и 2 Мп.



Модель выйдет в двух версиях с аккумулятором на 4500 и 5000 мАч, причем первый вариант будет поддерживать зарядку на 150 Вт, а второй — на 80 Вт.

Все подробности про Realme GT Neo 3 раскроют 22 марта на официальной презентации.