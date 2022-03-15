Смартфоны новой серии Redmi K50 первыми в мире получат Bluetooth 5.3

Redmi K50 Pro+ будет полноценным флагманом, и этот аппарат уже не будет являться бюджетной моделью, судя по характеристикам.

Серия Redmi K50 уже будет оснащена Wi-Fi 6 160 МГц и Bluetooth 5.3, помимо этого в основе смартфонов будут лежать процессоры, которые по производительности обошли своих конкурентов.

Презентация серии Redmi K50 пройдет 17 марта, но за несколько дней до презентации производитель начал раскрывать некоторые характеристики устройств.

Так, в Redmi K50 Pro+ установят самый лучший дисплей в мире по версии DisplayMate.

Панель, которую получит китайский смартфон в свое время установил 16 рекордов лаборатории.

Экран в Redmi K50 Pro+ установят AMOLED производства Samsung с разрешением 3200 x 1440 пикселей.

Ранее сообщалось, что в основе смартфона ляжет процессор Dimensity 9000, а основная камера будет на 108 Мп.