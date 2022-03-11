Российская соцсеть ЯRUS успешно смогла отбить хакерские атаки со всего мира

Молодая социальная сеть ЯRUS смогла выдержать кибератаки с разных стран.

ЯRUS сейчас находится в ТОПе по скачиванию среди приложений, особой популярность российская социальная сеть начала пользоваться после блокировки Facebook и приостановки работы TikTok.

Разработчиками ЯRUS являются российские программисты, и они смогли обеспечить высокую защиту своей платформе.

Так, недавно они смогли отразить атаки из США, Японии, Кореи, Украины. Сообщается, что было организовано около семи тысяч хакерских атак.

ЯRUS позволяет общаться, бесплатно слушать музыку, смотреть фильмы и читать новости.

На новую платформу уже пришло много блогеров. На фоне большого успеха ЯRUS Google Market пыталась блокировать приложение, но полного основания для этого не было. Сейчас ЯRUS находится в ТОПе по скачиванию.