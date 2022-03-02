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Оператор Tele2 запустил тариф c безлимитом на YouTube и доступом к Wink

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Tele2 запустил новый тарифный план Black, рассчитанный на пользователей, которые много времени проводят в социальных сетях и смотрят большое количество роликов.

Новый тариф за 900 рублей в месяц позволяет безлимитно просматривать ролики YouTube и фильмы от мультимедийного сервиса Wink. Также безлимитный доступ открыт к мессенджерам и социальным сетям.

Помимо этого, в тариф входит 50 ГБ интернета, безлимитные звонки внутри сети и 1500 минут для звонков абонентам других операторов по всей стране.

Также оператор обновил тариф Premium, где есть безлимитный доступ к соцсетям и месенджерам, YouTube и Wink.

В пакет также ходит 2000 минут на других операторов, безлимитные звонки абонентам Tele2 и защита от нежелательных подписок. Стоимость Premium теперь составляет 1800 рублей в месяц.

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