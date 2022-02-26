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Российские компании исключили с одной из крупнейшей выставок мобильной техники

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Некоторые российские компании в этом году не смогут посетить выставку Mobile World Congress, которая пройдет с 28 февраля по 3 марта.
Организаторы Mobile World Congress исключили некоторые российские компании. Сообщается, что в российском павильоне не покажут публике мобильные продукты. Такое решение организаторы приняли после введения международных санкций.

Отраслевая торговая организация также осудила действия России на Украине.

Кого именно исключили с выставки пока не сообщается, но известно, что операторы связи могут купить выставочные площадки.

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