Российские компании исключили с одной из крупнейшей выставок мобильной техники

Некоторые российские компании в этом году не смогут посетить выставку Mobile World Congress, которая пройдет с 28 февраля по 3 марта.

Организаторы Mobile World Congress исключили некоторые российские компании. Сообщается, что в российском павильоне не покажут публике мобильные продукты. Такое решение организаторы приняли после введения международных санкций.

Отраслевая торговая организация также осудила действия России на Украине.

Кого именно исключили с выставки пока не сообщается, но известно, что операторы связи могут купить выставочные площадки.