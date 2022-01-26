«Ростех» инвестировал 4,5 млрд рублей в производство российского 5G-оборудования

«Ростех» в дочернее предприятие «Спектр» инвестировал 4,5 млрд рублей. Эта организация займется производством оборудования для сетей 4G и 5G.

Также в состав дочернего предприятие «Спектр» вошла лаборатория концерна «Созвездие».

Теперь у «Ростеха» есть самая современная лаборатория для тестирования телекоммуникационного оборудования.

Вместе с лабораторией под «крыло» госкорпорации перешли и сотрудники лаборатории.

Сообщается, что «Ростех» увеличил установкой капитал «Спектра» до 4,5 млрд рублей.

Это произошло в декабре прошлого года. Инвестировать в дочернее предприятие позволила субсидия на реализацию дорожной карты по развитию 5G в России.