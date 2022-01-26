Компания Google выпустит смартфон Pixel Notepad с гибким экраном за $1400

Авторитетный портал 9to5Google раскрыл информацию о стоимости раскладного смартфона Pixel Notepad.

Его компания Google намерена продавать на 400 долларов дешевле чем Samsung Galaxy Z Fold 3.

То есть, если верить источнику, то «раскладушка от IT-гиганта будет стоить 1400 долларов.

Стоит отметить, что сейчас самый доступный раскладной смартфон формата Galaxy Z Fold стоит 1200 долларов и это Oppo Find N.

В основе Pixel Notepad будет лежать процессор Google Tensor. Такая платформа используется в Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Соотношение сторон гибкого экрана в разложенном состоянии будет как у Oppo Find N.

9to5Google также написали, что в аппарате установят 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной, а еще будет предлагаться версия с 512 ГБ памяти.

Работать Pixel Notepad будет под управлением Android 12. На глобальном рынке раскладной смартфон появится к концу текущего года.