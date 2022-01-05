Улучшенная версия ноутбука Realme Book получила новый процессор Core i5-11320H

Realme свой первый ноутбук представила в августе прошлого года, 4 января на домашнем рынке китайская компания показала улучшенную версию модели.

Вместе со смартфонами Relame GT2 и GT2 Pro был представлен обновленный ноутбук Realme Book.

Внешне эта модель не изменилась, а главные отличия кроются внутри. Так, модель получила процессор Core i5-11320H вместо Core i5-1135G7.

За счет этого на 22% выросла производительность, а GPU на 68%.

Также в ноутбуке была переработана система охлаждения. Ее эффективность выросла на 30%. Новинка в Китае будет предлагаться с 16 ГБ оперативной памяти и SSD накопителем на 512 ГБ.

Обновленный Realme Book оценили в 740 долларов.