Переход на собственные процессоры Apple может завершить уже к июню 2022 года

Apple до середины года полностью перейдет на собственные процессоры, такие данные приводит журналист Bloomberg Марк Гурман.

Ранее сообщалось, что «яблочный» производитель полностью откажется от процессоров сторонних производителей, и начнет использовать только собственные чипы.

По новым данным, весь процесс перехода состоится раньше, чем планировалось.

Марк написал, что Apple сейчас разрабатывает Mac Pro на основе процессоров M1 Pro и M1 Max.

Новые компьютеры компании будут созданы на чипах, у которых будет до 40 вычислительных ядер и до 128 графических.

По мнению журналиста, полный переход на собственные чипы состоится до июньского мероприятия WWDC 2022.