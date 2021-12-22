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Новый смартфон Xiaomi 12 показали на первом фото изнутри

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Интерес к новинке подогревает новый менеджер компании Xiaomi, которая и проведет ее презентацию.
В китайской социальной сети были опубликованы изображения, на которых показали внутренности смартфона. Выяснилось, что в смартфоне реализована большая система охлаждения, которая позволит избежать ситуации с перегревом, как у Xiaomi Mi 11. Также были опубликованы и рендеры, демонстрирующие главные особенности флагманской модели.

Новый смартфон Xiaomi 12 показали на первом фото изнутри

В частности, снова указали на большую систему охлаждения, а также преимуществами названа самая маленькая и плотно упакованная системная плата, а также улучшенный аккумулятор с оксидом лития-кобальта, который поддерживает очень быструю зарядку.

Новый смартфон Xiaomi 12 показали на первом фото изнутри

Напомним, что в смартфоне установят процессор Snapdragon 8 Gen 1. В младшей модели будет 6,28-дюймовый экран разрешением Full HD, а в старших моделях предложат дисплей разрешением 2К. Презентация смартфонов состоится уже на следующей неделе.

Новый смартфон Xiaomi 12 показали на первом фото изнутри

Xiaomi Xiaomi 12
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