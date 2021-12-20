Представлен ноутбук Chuwi MiniBook X с экраном в стиле Android-смартфона

Chuwi в мире известна своими недорогими и необычными ноутбуками, очередной ее новинкой стала модель MiniBook X, которая получила экран с отверстием под камеру.

Новый компактный ноутбук создан на базе процессора Celeron N5100 11-го поколения со встроенным графическим ядром Intel UHD.

Интересной особенностью ноутбука стал экран, и это 10,8-дюймовая матрица с разрешением 2К и занимаемой площадью 90% от всей лицевой части.

Соотношение сторон дисплея составляет 16:10. В верхней части дисплея находится отверстие, в котором разместили фотодатчик фронтальной камеры.

MiniBook X получил петлю, которая позволяет переворачиваться экрану на 360 градусов и использовать ноутбук как планшет.

Новинка также оснащена 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем на 512 ГБ.

Также в ноутбуке установили полноценный USB-C, через который можно подключать быструю зарядку мощностью 45 Вт, передавать видео и звук, а также переносить данные.

Chuwi MiniBook X скоро станет доступен для заказа на официальном сайте компании по цене 566 долларов.