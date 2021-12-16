Смартфоны Realme GT 2 будут иметь корпус из инновационного материала

Один из самых молодых производителей смартфонов выпустит свой новый флагман из инновационных материалов.

Подробности будущего смартфона Realme GT2 пока не раскрывают, но в официальном тизере аппарата указали, что при изготовлении корпуса используются технологии, которые обеспечивают снижение выбросов углерода на 63%.

Сравнение ведется с обычным производством корпусов для мобильных устройств.

По заявлению представительства Realme, корпус GT2 будет изготовлен из уникального биоматериала.

Презентация китайской новинки состоится 20 декабря, на ней и расскажут из чего создан корпус аппарата и как производитель придумал этот материал.