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Смартфоны Realme GT 2 будут иметь корпус из инновационного материала

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Один из самых молодых производителей смартфонов выпустит свой новый флагман из инновационных материалов.
Подробности будущего смартфона Realme GT2 пока не раскрывают, но в официальном тизере аппарата указали, что при изготовлении корпуса используются технологии, которые обеспечивают снижение выбросов углерода на 63%.

Сравнение ведется с обычным производством корпусов для мобильных устройств.
По заявлению представительства Realme, корпус GT2 будет изготовлен из уникального биоматериала.

Презентация китайской новинки состоится 20 декабря, на ней и расскажут из чего создан корпус аппарата и как производитель придумал этот материал.

Смартфоны Realme GT 2 будут иметь корпус из инновационного материала

Realme Realme GT 2
ASTERA
Выходные данные
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