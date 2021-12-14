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Разработчики не увидели проблемы в появлении ненастоящего HDMI 2.1

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Путаницу допустила организация HDMI Licensing, занимающаяся лицензированием High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Они отменили стандарт HDMI 2.0 и оставили HDMI 2.1, заявив, что HDMI 2.0 является частью нового стандарта.
Это позволило производителям применять маркетинговые уловки со «звездочками», что и произошло с монитором Xiaomi.

В его спецификациях указана поддержка HDMI 2.1, но как оказалось, новый стандарт разъёма неполноценный.

На сайте производителя есть сноска, в которой написано, что HDMI 2.1 монитора поддерживает протокол TMDS, но не поддерживает новый FRL.

В связи с новыми правилами при выборе нового монитора нужно внимательно читать все спецификации, и возможно даже обращаться на горячую линию представительства компании, чтобы они раскрыли все параметры устройства.

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