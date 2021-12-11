Huawei начала в РФ продажи смарт-часов Huawei Watch GT3 и Watch GT Runner

На российском рынке стартовали продажи новых смарт-часов Huawei Watch GT 3 и Huawei Watch GT Runner.

Эти новинки работают под управлением операционной системы HarmonyOS 2.1. В розничных магазинах новые часы будут предлагаться за 17 990 рублей если выбрать Huawei Watch GT 3 и 22 990 рублей за Huawei Watch GT Runner.



Huawei Watch GT 3 доступны в двух вариантах с 42 и 46 мм, спортивные Huawei Watch GT Runner выпустили только в 46 мм корпусе.

Не зависимо от выбранной модели, на одном заряде часы проработают до 14 дней, но это усреднённый показатель, так как при активных всех функциях автономность часов сильно снижается.

Huawei Watch GT 3 получили ремешки из каучука и телячьей кожи. Устройство способно измерять пульс уровень кислорода в крови, и отслеживать уровень стресса.

Huawei Watch GT Runner будут доступны только с силиконовым ремешком, но в отличие от Watch GT 3 в них есть NFC модуль.