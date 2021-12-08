Xiaomi представила свой новый робот-пылесос MIJIA с защитой от запутывания

Роботы пылесосы считаются очень хорошими помощниками дома, но за ними нужен постоянный уход.

После уборки требуется освободить контейнер от мусора, залить воду для влажной уборки и постирать тряпку, которая протирает пол.

Помимо всех этих действий у робота нужно отчистить щетку, на которой даже после одной уборки наматывается много волос и крупного мусора.

Xiaomi разработала новую недорогую модель робота-пылесоса Mijia с щеткой, которая сама себя очищает. Как это проходит производитель не сообщает.

Новинка сейчас предлагается только через фирменный интернет магазин Xiaomi в Китае. Модель доступна со скидкой по цене 300 долларов.

На странице товара указано, что пылесос оснащен резервуаром для воды на 250 мл и емкостью для мусора на 450 мл.

За автономность отвечает аккумулятор на 5200 мАч. В пылесосе для удалённого управления есть Wi-Fi, а для настроек и управления используется фирменное приложение Mijia.