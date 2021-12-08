Google обвинил двух россиян в заражении более 1 миллиона компьютеров

Американская компания обвиняет двух россиян и еще 15 неназванных лиц в создании и распространении ботнета Glupteba.

Компания Google в суд подала на 17 человек, двое из них россияне, а это Дмитрий Старовиков и Александра Филиппова. Всю группу обвиняют в создании опасного ботнета Glupteba.

По данным обвинителя, с помощью своей опасной программы хакеры без предупреждения пользователей собирали их данные, контролировали компьютеры и вымогали средства.

В иске отметили, что Glupteba является очень сложным. О разработан по технологии блокчейна, что дало ему высокую стабильность. Ботнет Glupteba работал по всему миру и заразил более 1 млн компьютеров.