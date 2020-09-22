Apple планирует выпустить iPhone 12 mini

Источник утечек, известный как «L0vetodream», сегодня поделился предполагаемым названием предстоящей линейки iPhone 12 через Twitter. В твите предлагается, что будущие модели «iPhone 12» будут иметь название «iPhone 12» mini, «iPhone 12», «iPhone 12 Pro» и «iPhone 12 Pro Max».

Названия, вероятно, соответствуют трем размерам котрые стоит ожидать iPhone 12: 5,4 — дюймовая модель — это iPhone 12 мини, 6,7-дюймовая модель — iPhone 12 Pro Max, а две 6,1-дюймовые модели — iPhone 12 и iPhone. 12‌ Pro, соответственно.

Обозначение моделей «Pro» следует за прецедентом, установленным ранее, и предполагаемые названия станут логической системой наименования для линейки iPhone 12. Поскольку в модельном ряду этого года есть четыре новых iPhone, использование четырех разных имен поможет отличать мождели.

IPhone 12‌ mini будет первым iPhone с прозвищем «mini», которое иначе можно было увидеть на iPad mini, Mac mini и iPod mini. «IPhone 12» mini с диагональю 5,4 дюйма будет меньше, чем самый маленький «iPhone» 2019 года, iPhone 11 Pro с диагональю 5,8 дюйма.