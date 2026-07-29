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2ГИС запустил навигацию для автомобилей при сбоях GPS

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

В приложении 2ГИС появилась функция сенсорного ведения по маршруту, которая позволяет продолжать навигацию при нестабильном или пропавшем спутниковом сигнале. Обновление стало доступно пользователям устройств на iOS и Android.

В обычном режиме приложение определяет координаты с помощью GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и других спут спутниковых систем. При ухудшении сигнала навигатор пытается уточнить местоположение по ближайшим точкам Wi-Fi и Bluetooth.

Если этих данных недостаточно, 2ГИС задействует акселерометр и гироскоп смартфона. Первый датчик помогает оценить ускорение и скорость автомобиля, а второй фиксирует направление движения и повороты.

Полученную информацию приложение сопоставляет с последними известными координатами и картой. Благодаря этому навигатор продолжает показывать предполагаемое движение машины до восстановления спутникового сигнала.

Новая функция предназначена прежде всего для поездок по тоннелям, горным дорогам и районам с плотной застройкой. Для корректной работы сенсоров смартфон необходимо закрепить в автомобильном держателе.

Сенсорное ведение активируется автоматически. При необходимости его можно отключить в настройках навигатора, деактивировав пункт «Использовать сенсоры, если сигнал GPS ненадёжный».

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