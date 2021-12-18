Исследование провели специалисты информационной безопасности ESET, которые опросили россиян.

Оказалось, что 29% граждан России не верят в безопасность своих смартфонов и ноутбуков. Так, 64% респондентов заявили, что их гаджеты могут находиться под угрозой взлома.

Чуть более половины россиян заявили, что переживают за сохранность своих данных и боятся слежки. 32% опрошенных боятся роботизации, а еще 44% респондентов пожаловались на нехватку живого общения из-за распространения гаджетов.

Помимо этого исследование показало вину самих пользователей в утечке информации. Так считают 67% россиян.

Среди всех опрошенных 95% сообщают, что различные инновации так или иначе делают их жизнь проще.

Среди самых удобных технологий были названы мобильные приложения, облачные сервисы и высокоскоростной интернет.