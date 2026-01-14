2026 год станет этапом масштабирования рынка гуманоидных роботов

Гуманоидные роботы вышли на стадию коммерческого применения в 2025 году, а уже в 2026-м отрасль перейдет к расширению производства, следует из отчета Counterpoint Research. По оценке аналитиков, в 2025 году по всему миру было установлено около 16 тысяч таких роботов, при этом свыше 80% внедрений пришлось на Китай, что отражает его лидирующие позиции на раннем этапе развития рынка.

Отрасль уже демонстрирует высокий уровень концентрации. По данным Counterpoint, пять крупнейших производителей контролируют 73% мирового рынка, из них четыре компании базируются в Китае. Лидером является AGIBOT с долей 31% и объемом выпуска более 5 тысяч устройств, которые используются в гостиничном бизнесе, индустрии развлечений и промышленной логистике. На втором месте находится Unitree Robotics с долей 27%, сделавшая ставку на оптимизацию затрат и быстрое выведение продуктов на рынок. UBTECH, Leju Robotics и Tesla занимают примерно по 5% каждая, при этом ожидается, что доля Tesla будет расти по мере наращивания производства роботов Optimus.

В 2026 году, как прогнозируют аналитики, рынок перейдет от начальной коммерциализации к увеличению мощностей и снижению себестоимости. Расширение заводов, удешевление компонентов и распространение модели Robots-as-a-Service должны упростить доступ к технологиям для корпоративных заказчиков.

К 2027 году совокупное количество установленных гуманоидных роботов в мире, по прогнозу Counterpoint, превысит 100 тысяч единиц. Основной спрос будет формироваться в сферах логистики, промышленного производства и автомобилестроения, на которые придется около 72% ежегодно вводимых мощностей, что усилит роль таких роботов в глобальной индустриальной эффективности.