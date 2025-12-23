200-Мп камеры с телеобъективом могут стать стандартом в флагманах 2026 года

Китайские производители сенсоров для камер готовят новое поколение оборудования для флагманских смартфонов, сообщает инсайдер Digital Chat Station. По его данным, компании SmartSens и OmniVision разрабатывают несколько высокоразрешающих сенсоров, включая модели с разрешением 200 Мп и новый 50-Мп сенсор размером один дюйм. Многие из них используют технологию LOFIC для улучшения динамического диапазона при сложном освещении.

В числе утекших данных — сенсоры SCC80XS от SmartSens и OV52A и OV52B от OmniVision. Все три модели имеют разрешение 200 Мп, размер 1/1,28 дюйма и ориентированы на перископные телеобъективы. По информации источника, три из пяти крупнейших китайских брендов уже тестируют эти сенсоры для будущих смартфонов.

SmartSens также разрабатывает более продвинутый SCC90XS — 200-Мп сенсор с поддержкой следующего поколения LOFIC, который предполагается использовать в качестве основной камеры в ультра-премиальных флагманах.

Кроме того, компания готовит два сенсора размером один дюйм — SC5A6XS и SC5E0XS с разрешением 50 Мп и обновленной технологией LOFIC. Если они будут запущены в производство, их могут установить в следующих поколениях флагманских моделей для улучшения съемки при слабом освещении и детализации изображения.

Утечки показывают, что китайские производители быстро сокращают отставание от таких игроков, как Sony и Samsung. Широкое использование этих сенсоров может существенно повлиять на характеристики камер смартфонов в флагманских моделях 2026 года.