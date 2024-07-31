2 в 1: Xiaomi представила умный обогреватель и душ с автоматической регулировкой

Компания Xiaomi представила интересный набор для ванной комнаты Mijia.

Новый комплект предлагает ряд современных функций, таких как быстрый нагрев, независимый контроль температуры и антибактериальные свойства.

Нагревательный элемент в комплекте керамический и имеет модуль PTC мощностью 2800 Вт, он обеспечивает быстрое нагревание пространства.

Устройство способно повысить температуру в ванной на 10 °C всего за одну минуту. Кроме того, предусмотрена функция «умной постоянной температуры», которая позволяет пользователям устанавливать желаемую температуру, которую обогреватель будет поддерживать автоматически.

Новинка получила еще и 3-дюймовый ЖК-экран, что упрощает мониторинг и управление устройством. Он также соответствует классу водонепроницаемости IPX4, что гарантирует безопасность и долговечность в условиях ванной комнаты.

Душ Mijia Temperature Control N1, входящий в комплект, предлагает независимый бесступенчатый контроль температуры.

Это позволяет пользователям точно настраивать температуру воды, не влияя на её расход, что устраняет необходимость в предварительном смешивании горячей и холодной воды.

Душевой набор включает антибактериальный корпус из латуни 59-го калибра, который обеспечивает уровень антибактериальности 99,9%, что способствует более чистой и гигиеничной атмосфере.

Также имеется ручной душ с тремя режимами подачи воды: дождь, очистка и дождь под давлением. Душ оснащён более чем 162 силиконовыми отверстиями, что облегчает уход за ним, и скрытым сливом для предотвращения брызг.

Дизайн набора акцентирует внимание на удобстве: панель управления напоминает клавиши пианино, что облегчает выбор режима подачи воды, а большая платформа для хранения туалетных принадлежностей защищает от ожогов. Набор совместим с различными типами водонагревателей, включая накопительные, газовые и солнечные.

Набор Mijia Smart Bathroom Heater + Shower N1 уже доступен для предварительного заказа на сайте JD.com в Китае по цене 1099 юаней (примерно 152 доллара). Установка обойдётся дополнительно в 65 юаней (около 9 долларов).