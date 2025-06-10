1С купила контрольный пакет «Селлематикс» для развития аналитики e-commerce

Компания 1С приобрела контрольную долю в 51% в компании «Селлематикс» — разработчике платформы для аналитики и исследований рынка онлайн-торговли. Об этом свидетельствуют данные системы СПАРК на 6 июня.

«Селлематикс» была создана в 2022 году и предоставляет сервис Sellematics, который помогает крупным брендам отслеживать динамику цен, репутацию и представленность на маркетплейсах. Среди клиентов компании — Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», «Мегамаркет», а также магазины DNS, «Ситилинк», «Лента», «Магнит», «Перекресток» и «Золотое яблоко». В 2024 году выручка компании составила 145 млн рублей, а чистая прибыль — 3,8 млн рублей.

После сделки у Сергея Молчанова осталось 23,8% компании, у Константина Карпухова — 12,2%, у Дарьи Ткаченко — 6,3%, у Антона Злотникова — 4,8%, у Алексея Рыжова — 1,9%.

Компания 1С основана в 1991 году и известна своими программными решениями для автоматизации бизнес-процессов, бухгалтерии, управления предприятием и торговли. По данным аналитиков, 1С занимает около 80% российского рынка систем планирования ресурсов предприятия. Основатель и гендиректор компании Борис Нуралиев в этом году впервые вошёл в мировой рейтинг миллиардеров Forbes с состоянием $1,3 млрд.

Согласно исследованию Data Insight, в 2024 году рынок онлайн-торговли в России вырос на 39% и достиг 11,2 трлн рублей. За этот период было выполнено 6,8 млрд заказов, что на 45% больше, чем в 2023 году. Основными драйверами роста стали крупные универсальные маркетплейсы, такие как Wildberries и Ozon.