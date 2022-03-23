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1С Entertainment запустили продажу цифровых ключей Steam для своих игр

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1С Entertainment начала продавать цифровые ключи проектов напрямую, для этого был создан специальный сайт 1CGames.net.
Новый подход позволяет приобрести цифровые ключи игр и дополнений без комиссии, причем игрокам предлагают большое количество способов оплаты.

В каталоге сейчас есть 80 цифровых товаров, в это количество входят не только игры, но и дополнения к ним, причем каталог обещают пополнять, не только собственными проектами, но продуктами других издательств.

Решение 1С Entertainment начать продажу ключей связано с проблемами покупки игр в Steam.

Сервис заблокировал продажу через банковские карты, осталась только возможность оплачивать с помощью электронного кошелька «Мой кошелёк».

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