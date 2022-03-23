1С Entertainment запустили продажу цифровых ключей Steam для своих игр

1С Entertainment начала продавать цифровые ключи проектов напрямую, для этого был создан специальный сайт 1CGames.net.

Новый подход позволяет приобрести цифровые ключи игр и дополнений без комиссии, причем игрокам предлагают большое количество способов оплаты.

В каталоге сейчас есть 80 цифровых товаров, в это количество входят не только игры, но и дополнения к ним, причем каталог обещают пополнять, не только собственными проектами, но продуктами других издательств.

Решение 1С Entertainment начать продажу ключей связано с проблемами покупки игр в Steam.

Сервис заблокировал продажу через банковские карты, осталась только возможность оплачивать с помощью электронного кошелька «Мой кошелёк».