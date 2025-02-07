180 дней: Xiaomi ужесточила процесс разблокировки загрузчика

Компания Xiaomi ввела новые строгие меры в процесс разблокировки загрузчика, значительно усложнив получение разрешения для пользователей.

С 6 февраля 2025 года для разблокировки необходимо пройти квалификационный анализ, который учитывает поведение пользователя за последние 180 дней. Если за этот период были нарушения, разблокировка будет запрещена.

Теперь пользователям требуется создать аккаунт Mi не менее чем за 180 дней до подачи заявки, а также иметь чистую историю без блокировок и предупреждений. Процесс разблокировки должен выполняться на одном и том же устройстве, а за неполученные разрешения повторные заявки больше не принимаются.

Эти изменения направлены на повышение безопасности и соответствие нормативным требованиям. Xiaomi, ранее известная своей открытостью, теперь следует примеру других крупных брендов, ограничивая возможности модификации своих устройств.

Для пользователей, желающих разблокировать свои телефоны, это означает необходимость тщательного планирования и соблюдения новых правил.