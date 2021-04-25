12,9-дюймовый iPad Pro 2021 года оказался несовместим со старой Magic Keyboard

На презентации 12,9-дюймовой версии нового iPad Pro этого не сказали.

Большой профессиональный планшет от компании Apple несовместим с клавиатурой Magic Keyboard прошлого поколения.

Это связно с увеличенной толщиной нового iPad Pro диагональю 12,9 дюйма.

Как пишет издание iGeneration, планшет всего на 0,5 мм толще прошлого поколения, и этого вполне достаточно, чтобы аксессуар не подошел к нему, как защитный чехол.

Таким образом, пользователям придется покупать новый Magic Keyboard, или мириться с тем что чехол не будет полностью закрываться.

Изменения коснулись только большой версии планшета. iPad Pro с 11-дюймовым экраном остался в прежних габаритах, поэтому все аксессуары для него можно использовать от прошлой версии.