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10 миллионов россиян рискуют потерять личные данные из-за поддельных нейросетей

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Эксперты предупреждают, что более 10 миллионов россиян могут раскрыть свои личные данные, используя поддельные версии иностранных нейросетей, таких как ChatGPT и Midjourney.

Директор по LLM-продуктам MTS AI Сергей Пономаренко отметил, что мошенники создают фейковые сайты и чат-боты, которые обещают доступ к известным сервисам, но на деле предлагают некачественные и небезопасные модели.

Сложности с доступом к оригинальным сервисам часто заставляют пользователей искать альтернативы, и именно это используют злоумышленники. Поддельные нейросети могут выглядеть легитимно, но их функциональность и безопасность значительно ниже оригиналов.

Чтобы защитить себя, эксперты рекомендуют не вводить свои персональные данные на подозрительных сайтах, проверять репутацию сервиса по отзывам и обращать внимание на URL-адреса. Также стоит быть осторожным с требованиями к личной информации и избегать неофициальных платных услуг.

Для большей безопасности лучше использовать нейросети, одобренные на территории России, и проверять всю полученную информацию.

источник: Известия. 

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