Xiaomi начинает заменять брендинг Mi Home Store новым логотипом

В конце марта этого года китайский технологический гигант Xiaomi представил свою новую визуальную идентичность, которая включает в себя переработанный логотип и новую типографику. Теперь компания начала замену старого логотипа на новый в Mi Home Stores. Разработка была подтверждена Лу Вейбингом, партнером Xiaomi Group, президентом Xiaomi China и генеральным менеджером бренда Redmi. Новый логотип был представлен Лэй Цзюнем, основателем и генеральным директором Xiaomi, 30 марта во время весеннего мероприятия по запуску нового продукта.

Новый логотип Xiaomi был разработан Кенией Хара, профессором Художественного университета Мусасино и президентом Nippon Design Center. Для этого нового логотипа Xiaomi использовала закругленные углы, очень похожие на то, что вы видели на некоторых пакетах значков. Итак, у вас есть квадрат вместо старого логотипа, который представляет собой квадрат. Xiaomi говорит, что дизайнер использовал математическую формулу «суперэллипса» для дизайна и должен был настроить переменные, чтобы получить визуально оптимальный динамический баланс и идеальный баланс между квадратом и кругом.

Xiaomi заявляет, что будет продолжать использовать оранжевый в качестве корпоративного цвета, и поэтому цвет логотипа останется неизменным. Тем не менее, он будет использовать черный и серебристый варианты логотипа в качестве дополнительных цветов для продуктов высокого класса.

Источник — Astera.ru.