Xiaomi анонсировала новую мужскую бритву

Xiaomi в ближайшие дни на своей площадке коллективного финансирования начнет сбор средств на новую мужскую бритву.

Все характеристики новинки пока не раскрывают, но уже указано, что бритва будет относиться к линейке устройств Mijia.



Электробритва станет самой дорогой в существующей линейке, так как ее будут предлагать за 61 доллар.

Это цена указана по предзаказу, тогда как после ее выхода на рынок стоимость вырастет до 72 долларов.

Будущая новинка получит лезвия трех видов и аккумулятор на 2000 мАч, которого хватит на 90 минут работы.

Недавно еще начался сбор средств на Mijia Electric Shaver S500C, а эта роторная бритва с насадками в комплекте, которую оценили в 40 долларов.