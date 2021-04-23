В России уже можно заказать новые версии смартфонов iPhone 12 и iPhone 12 mini

Недавно американская компания провела презентацию, в рамках которой были показаны и новые версии смартфонов iPhone 12 и iPhone 12 mini.

Речь идет об устройствах, которые получил новый цвет – фиолетовый.

Такие версии аппаратов и стали доступна для заказа в России и во всем мире.

iPhone 12 mini в таком исполнении с 64 ГБ памяти получил ценник 699 долларов или 70 тыс. рублей, а модель iPhone 12 доступна за 799 долларов или 80 тыс. рублей.

Живые продажи новинок запланированы на 30 апреля.