В России представили новый недорогой смартфон Oppo A31

Новый смартфон будет предлагаться на российском рынке по цене 11 990 тысяч рублей.

Этот аппарат имеет пластиковую заднюю крышку, там же будет сканер отпечатков пальцев, а экран модели имеет диагональ 6,5 дюйма.

Его разрешение составляет HD+. На задней панели также предлагается основная камера с тремя модулями, среди которых датчики на 12, 2 и 2 Мп. Селфи-камера имеет разрешение 8 Мп.

Процессор в новинке установлен Helio P35, который дополняет 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. За автономную работу Oppo A31 будет отвечать аккумулятор на 4 350 мАч.

В продаже смартфон появился в белом градиентном или полностью черном цвете.