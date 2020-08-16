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«Умные» телевизоры признаны средством для слежки за пользователями

16.08.2020 20:42

Об этом заявил эксперт, общаясь с российскими журналистами.
В частности, о том что умные телевизоры являются средством для слежки за пользователями, рассказал генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин, общаясь с корреспондентами агентства «Прайм».

По его словам, телевизоры шпионят на постоянной основе, а происходит это за счет того, что они имеют возможность записывать на видео или аудио все что происходит вокруг них.

Возможность записывать аудио или видео в технике присутствует за счет реализации ряда функций, которыми пользуется владелец (поддержка звуковых команд или управление жестами).

Вся информация с телевизоров может отправляться на сервер, что необходимо для усовершенствования работы ряда функций, но как отмечает специалист, эти данные могут быть использованы спецслужбами некоторых стран.

Защитится от слежки в таких случаях практически не представляется возможным.

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