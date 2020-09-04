TCL представила дисплей нового поколения

TCL сделала себе имя благодаря доступным телевизорам и телефонам, но компания хочет доказать, что она также может вводить новшества и создавать новые технологии. Сегодня компания анонсирует то, что называется NXTPAPER — новый тип дисплея, который призван обеспечить лучшую защиту глаз за счет уменьшения мерцания, синего света и светоотдачи. Компания заявила, что эффект аналогичен E Ink, назвав его «комбинацией экрана и бумаги». TCL также заявила, что получила сертификаты защиты глаз от немецкой лаборатории в Рейне и имеет 11 различных патентов на защиту глаз.

Однако не ожидайте, что NXTPAPER появится на смартфоне. TCL заявила, что это предназначено для более крупных устройств, таких как планшеты или электронные книги. Новая технология экрана будет поддерживать разрешение Full HD и обеспечит плавное воспроизведение видео на бумаге. По сравнению с E Ink, TCL заявила, что его версия будет предлагать на 25 процентов более высокую контрастность. Он использует «экран с высокой отражающей способностью» для «повторного использования естественного света», устраняя при этом подсветку. TCL заявила, что NXTPAPER будет на 36 процентов тоньше обычного ЖК-дисплея, но при этом будет обеспечивать более высокую контрастность. Поскольку для этого не требуется собственное освещение, компания заявила, что новая технология экрана также на 65 процентов более энергоэффективна. Таким образом, для длительного использования устройствам не потребуются большие и громоздкие батареи.

Как правило, устройства E Ink обновляются с очень низкой скоростью, что затрудняет просмотр на них видео или анимации. Если TCL NXTPAPER действительно поддерживает плавное воспроизведение видео с хорошей частотой кадров, это заслуживает внимания. Но помимо рендера, предоставленного компанией, нам еще предстоит увидеть какую-либо демонстрацию технологии, которая так или иначе это показала бы.

Хотя пока нет информации о доступности, TCL заявила, что мы можем ожидать, что технология отображения появится в реальном продукте «в ближайшем будущем». Это довольно расплывчато, поскольку это может означать до конца этого года или следующего. Мы до сих пор не знаем точно, как он будет выглядеть или по сравнению с другими экранами, но по крайней мере интересно увидеть, как TCL демонстрирует свое мастерство отображения, а не просто пытается догнать.