Премьера нового смартфона Samsung Galaxy A52 запланирована на 17 марта, и в компании уже готовятся к запуску новинки.

Модель уже стала появляться в каталогах ритейлеров в Европе, причем в некоторых из них даже появилась информация о стоимости.

Так, стали известны европейские цены на смартфон Samsung Galaxy A52.

По предварительным данным, которые ранее публиковались инсайдерами, стоимость смартфона составит 459 евро минимум за вариант с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.

Но данные из каталогов указывают на то, что цена окажется ниже. Например, в Польше его оценили от 415 евро, а в Германии – от 450 евро.

Стоит отметить, что Samsung Galaxy A52 выйдет в двух версиях с 4G и 5G, причем первую будут продавать в нашей стране. Предполагаемая стоимость версии с поддержкой сетей четвертого поколения составит 439 евро.